Sofie Krummenacher (22) wird seit Freitag vermisst

Um etwa 20 Uhr am Freitagabend verliess die 22-jährige Sofie Krummenacher ihren Wohnort in Udligenswil. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Die Vermisste ist 172 cm gross und von schlanker Statur. Sie hat schulterlange, braune Haare. Sie trägt vermutlich einen grau-beigen Wintermantel mit rötlichem Karomuster, blaue Jeans und einen grauen Pullover. Krummenacher ist von gepflegter Erscheinung, wie die Polizei weiter schreibt.

Die Luzerner Polizei bitte um Hinweise zu ihrem Verbleib unter der Nummer 041 248 81 17.

(jab)