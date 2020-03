Das Virus schweisst die Bevölkerung zusammen

In sozialen Medien sind verschiedenste Angebote zu finden von Zentralschweizern, die Corona-gefährdeten Mitmenschen helfen möchten. So werden etwa Einkäufe in Lebensmittelgeschäften angeboten, der Gang zur Post oder zur Apotheke.

Eine Webseite, die diese Angebote zusammengefasst hat ist unter hilf-jetzt.ch zu finden. Laut eigenen Angaben ist diese Webseite «ein Prototyp für eine Selbsthilfe-Plattform in schwierigen Zeiten.»

Beitritt erforderlich

Auf der Webseite wird auch erklärt, wie neue Gruppen gegründet werden können und was es dabei zu beachten gilt. Ausserdem besteht die Möglichkeit, neue Hilfsangebote einzutragen. Auf Facebook sind gleich mehrere Zentralschweizer Gruppen aktiv: So etwa «Lozärn hilf gärn», die seit letztem Freitag online ist und bis Sonntagnachmittag bereits fast 550 Mitglieder zählt.

Facebook-Nutzerin Rosa Kolm, die gleich mehrere Zentralschweizer Seiten betreut ruft ebenfalls zur Nächstenhilfe auf. Dies auf den Seiten: Luzerner helfen Luzernern, Zuger helfen Zugern sowie den gleichnamigen Seiten der Kantone Schwyz und Uri. Alle vier Gruppen sind geschlossene Gruppen. Das heisst, dass sich Neumitglieder zuerst anmelden müssen, bevor sie alle Einträge sehen können. Dies gilt auch für die Seite Nidwaldner helfen Nidwaldnern.

Auf die klassische Tour

Auch die beiden Netzwerk-Organisationen Vicino und Zeitgut Luzern bieten ihre Dienste an, indem sie versuchen Helfende und Hilfsbedürftige zusammenzubringen. Ziel von Vicino Luzern sei es, dass Menschen möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung leben könnten. Zeitgut Luzern hat sich die Förderung der Nachbarschaftshilfe auf die Fahne geschrieben.

Bei aller Hilfe via Internet sollte aber nicht vergessen werden, dass nicht alle älteren Menschen online erreichbar sind. Es dürfte deshalb nützlich sein, zu ganz altmodischen Mitteln zu greifen, wenn man Hilfe anbieten will. So könnten etwa Flyer im eigenen Wohnhaus oder in der näheren Umgebung aufgehängt werden.