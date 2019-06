Spiess-Hegglin verlangt «Blick»-Entschuldigung

Das Kantonsgericht Zug hatte die Zeitung «Blick» vor einem Monat aufgrund von Persönlichkeitsverletzung von Jolanda Spiess-Hegglin verurteilt. Das genügt der ehemaligen Kantonsrätin allerdings nicht. Wie die «Luzerner Zeitung» schreibt, will sie das Verfahren an das Zuger Obergericht weiterziehen. Dort verlangt sie, dass der «Blick» eine Entschuldigung in der Zeitung abdruckt und diese «Entschuldigung Jolanda Spiess-Hegglin!» titelt.

Nach den Vorkommnissen an der Zuger Landammanfeier im Jahr 2014 war «Blick» die erste Zeitung gewesen, die sowohl Jolanda Spiess-Hegglin als auch den SVP-Politiker Markus Hürlimann beim Namen nannte und auch Bilder der beiden veröffentlichte. Der Artikel trug den Titel «Hat er sie geschändet?».

Auch Ringier ist unzufrieden

Tatsächlich ist nicht klar, ob Spiess-Hegglin gerichtlich überhaupt eine Entschuldigung erwirken kann. «In den Schweizer Medien fehlt eine Entschuldigungskultur. Doch für Medienopfer wäre diese so wichtig», sagt sie gegenüber der «Luzerner Zeitung».

Auch das Unternehmen Ringier, zu welchem der «Blick» gehört, ist mit dem Urteil des Kantonsgerichts Zug nicht zufrieden. Ringier sei weiterhin der Meinung, dass die Feststellung einer Persönlichkeitsverletzung zu Unrecht erfolgte und entsprechend auch keine Genugtuung zuzusprechen sei, heisst es. Daher möchte auch Ringier beim Obergericht Zug Berufung einlegen.

(doz)