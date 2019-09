«Sportschau» macht ESAF zur Meisterschaft

Ein Facebook-Post der deutschen «Sportschau» dürfte viele Schweizer zum Kopfschütteln verleitet haben. Das Video zeigt einige Ausschnitte des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests ESAF 2019 in Zug. Veröffentlicht hat die «Sportschau» den Post mit der Überschrift: «Allen, denen es beim Sumo-Ringen zu harmlos zugeht, empfehlen wir: Schwingen!»

«Christian Stucki hat es geschafft.»

Nicht nur die Hintergrundmusik, die wie aus einem Thriller klingt, kann einen zum Schmunzeln bringen. Auch die befremdende Wortwahl der Deutschen macht so manchen Schweizer Facebook-User stutzig. «Christian Stucki hat es geschafft.» So beginnt das Video. Was später kommt, führt zu einigen verwunderten Kommentaren. Die vom WDR produzierte «Sportschau» schreibt weiter: «Er holt die Meisterschaft im Schweizer Traditionssport ‹Schwingen›.»

«Da stehen uns Schwingerfans ja alle Haare zu Berge»

Ein User kommentiert daraufhin: «Liebe Sportschau! Es heisst nicht die Meisterschaft, (...), sondern das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest.» Ein weiterer findet: «Meisterschaft trifft es nicht wirklich.» Und ein anderer User schreibt: «Da stehen uns Schwingerfans ja alle Haare zu Berge.»

«Warum müsst ihr hier irgendwelche Begriffe erfinden?»

Es wird unter anderem auch darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Gewinner des ESAF nicht um einen Meister handelt, sondern eben um den König und das «sogar in der ganz und gar nicht monarchie-gewöhnten Schweiz», wie ein User erklärt. Eine andere Userin scheint verärgert zu sein. Sie schreibt: «Warum müsst ihr hier irgendwelche Begriffe erfinden?» Ebenso wie: «War es zu schwer zu schreiben, dass der Stucki Christian beim ESAF zum Schwingerkönig gekrönt wurde?»

Die Deutschen meinen es nur gut.

Im Gegensatz zu einigen bemängelnden Kommentaren der Schweizer zieren mehrere positive Kommentare der Deutschen den Post. Diese schreiben zum Beispiel: «Am Ende gratuliert selbst der Verlierer dem Gewinner. Ganz grosser Sport.» Oder: «Ja, ich liebe die Schweizer. Kernige Burschen.»



