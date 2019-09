Sprinklerzuleitung flutet ganze Tiefgarage

«Wenn solche Wassermassen austreten, gibt's meistens nasse Füsse»: So beginnt ein Post der Freiwilligen Feuerwehr Zug über einen Einsatz am Freitagabend. In einem Parkhaus trat aus einer defekten Sprinkerzuleitung eine grosse Menge Wasser aus. «Durch das Schliessen des Schiebers konnten wir den Wasseraustritt stoppen.» Mit Hilfe von Pumpen und Saugern musste anschliessend aus verschiedenen Kellerräumen das Wasser abgepumpt werden.

Sehen Sie im Video, wie die Sprinkleranlage die Garage flutet.

(mme)