Städter nerven sich über Mieter lauter Boliden

«Vor allem an Wochenenden war zweitweise tagsüber ein neues Phänomen feststellbar: Getunte Autos werden in der Innenstadt mit laut aufheulenden Motoren präsentiert.» So steht es im neuen Sicherheitsbericht 2019 der Stadt Luzern. Die meist illegal getunten Autos würden gegen das Strassenverkehrsgesetz verstossen, da sie die Kriterien der Betriebssicherheit nicht erfüllten.

«Teuere Autos werden stundenweise vermietet»

Dies sei aufgrund der Rückmeldungen aus der Bevölkerung ein Ärgernis, heisst es weiter. Und die Verfasser des Berichtes haben weiter festgestellt: «Inzwischen hat sich ein eigener Autovermietungsmarkt entwickelt, der teure, getunte Fahrzeuge stundenweise vermietet.» Luzerns Sicherheitsmanager Maurice Illi sagt dazu: «Offenbar ist es bei einigen Personen ein Bedürfnis, mit solchen Autos herumzufahren, darum wurde ein Geschäftsmodell daraus entwickelt.»

Ein Anbieter teurer Miet-Boliden ist das Unternehmen Sport Cars Rent in Luzern Littau, wo Sportboliden ab 500 PS stundenweise gemietet werden können. Geschäftsführer Alex* bestätigt, was auch die Stadt feststellt: «Es ist so, dass die Leute vermehrt Sportwagen mieten.» Er betont, dass alle seine 15 Luxuskarrossen den Strassenverkehrsvorschriften entsprächen, nur Details wie etwa Felgen könnten abgeändert sein. Aber laut seien die Boliden natürlich schon: «Das sind sie ab Werk.»

«Unsere Autos fallen auf»

Er habe für die Lärmklagen einiger Anwohner in den Städten Verständnis, aber auch für seine Kunden, die mal in einem Boldien durch Luzern fahren möchten. Das Problem: «Unsere Autos fallen auf. Es kommt halt vor, dass ein Kunde zum Beispiel mit einem auffälligen Ferrari durch die Stadt fährt und kurz nachher mit dem selben Auto ein anderer Kunde. Die Anwohner meinen dann, es sei immer der gleiche Fahrer und nerven sich über ihn.»

Bevor seine Kunden mit den Miet-Boliden losfahren, würde er an sie appellieren, Rücksicht zu nehmen. Zum Beispiel würden Routen vorgeschlagen, wo es keine Anwohner gibt. «Aber letztlich können wir unseren Kunden nicht vorschreiben, wo sie durchfahren müssen.» Persönlich findet der Geschäftsführer, zwei Mal durch die Stadt Luzern zu fahren sei okay, «zehnmal sicher nicht».

Luzern an Dezibel-Blitzer interessiert

Im Sicherheitsbericht der Stadt Luzern heisst es zu diesem Thema: «Das unnötige Herumfahren ist nicht erlaubt.» Die Polizei kontrolliere regelmässig und nehme auch illegal getunte Autos aus dem Verkehr. Offenbar mit Erfolg, wie dem Bericht abschliessend zu entnehmen ist: «Die Massnahme zeigt starke Wirkung und hat sich in der Tuning-Szene rumgesprochen.»

In anderen Städten wird derzeit noch über eine weitere Massnahme diskutiert, um gegen Protz-Fahrer und deren Lärm vorzugehen, etwa in Thun oder St. Gallen: Dezibel-Blitzer. Sicherheitsmanager Illi sagt dazu: «In Luzern ist das bisher kein Thema, aber das tönt interessant und spannend. Mit Thun und St. Gallen sind wir bestens vernetzt und könnten uns darüber informieren.»

*vollständiger Name der Redaktion bekannt

(mme)