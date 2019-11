Stadt soll für Einwohner zu Schlaraffenland werden

129 der 11'000 Bäume werden in der Stadt Luzern in den nächsten Wochen gefällt, weil sie krank oder zu alt sind, teilte die Stadt Luzern am Montag mit. Die meisten davon werden von der Stadtgärtnerei durch neue Bäume ersetzt. Geht es nach Grossstadträtin Regula Müller (SP), soll es unter den neuen Gewächsen in der Stadt Luzern immer mehr Obstbäume haben, wie sie in einem Vorstoss fordert.

Immer wieder müssen Bäume gefällt werden, weil sie zu alt sind oder krank sind. Auch Beschädigungen können ein solcher Grund sein: 30 der 129 Bäume, die in Luzern in den nächsten Wochen gefällt werden, fielen einem Sturm im vergangenen Juli zum Opfer. Diese wurden damals derart stark beschädigt, dass sie nicht mehr gerettet werden können.



Betroffen ist etwa ein grosser Silberahorn am Carl-Spitteler-Quai oder zwei Blutbuchen bei der Geissmattbrücke. Auch am Hirschengraben, entlang der Quaianlagen und entlang des Würzenbaches werden einzelne Bäume gefällt. Bis im Frühling 2020 werden an den meisten Orten, an denen Bäume gefällt werden, neue gesetzt. Insgesamt gibt es auf dem Stadtgebiet rund 11'000 Bäume.

Wie der Stadtrat kürzlich in seiner Antwort auf einen anderen Vorstoss mitteilte, soll der Baumbestand in der Stadt nämlich erhöht werden. Für Müller eine Gelegenheit für eine Veränderung: «Darin sehen wir die Chance, vermehrt einheimische Obstbäume zu pflanzen», schreibt sie in ihrem Vorstoss. Und weiter: «Die Früchte sollen dabei der Bevölkerung frei zur Ernte zugänglich sein.»

Zwetschgenbäume als Vorbild

Als Vorbild sieht Müller etwa die Zwetschgenbaum-Allee am Richard-Wagner-Weg: Dort dürfen Spaziergänger «die Früchte bereits jetzt degustieren», heisst es weiter. Weiterer Vorteil laut Müller: Stadtkinder könnten so direkt miterleben, «woher die Äpfel, Birnen oder Kirschen kommen.» Denn viele Kinder und auch Erwachsene würden Obst und Beeren nur noch aus dem Lebensmittelgeschäft kennen.

Obst in öffentlichen Räum wird wieder beliebter: So würden inzwischen wieder vermehrt Obstbäume gepflanzt, wie etwa kürzlich auch der «Bayerische Rundfunk» berichtete. Die Suche nach öffentlich zugänglichem Obst wird auch durch das Internet erleichtert: So tragen Freiwillige etwa auf den Portalen mundraub.org oder fallingfruit.org ein, wo es Bäume und Sträucher gibt, bei denen man sich bedienen darf.

Auch öffentliche Naschgärten bieten Obst und Beeren

Die Grossstadträtin verweist auch auf die öffentlichen Naschgarten-Projekte der Umweltberatung Luzern: Dabei bepflanzen Einwohner mit Hilfe der Stadtgärnterei kleine Flächen. Später dürfen reifes Obst und Beeren von allen Besuchern gepflückt werden. Solche Projekte würden aber «viel Eigeninitiative der Stadtbevölkerung» verlangen. Auch müssten Initianten die entstehenden Kosten teilweise selbst tragen.

Erst im Oktober wurden an der Brüelmatte und an der Sternmattstrasse Naschgärten eingerichtet. Weitere Naschgärten gibts unter anderem beim Veloweg Freigleis, bei der Himmelrich-Überbauung oder beim Schildgärtli im Maihof-Quartier.

