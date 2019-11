Stadt spricht in Randstein-Posse ein Machtwort

Seit fast zwei Wochen bewegt eine Posse die Stadt Luzern: Es geht um die Randsteine am Bundesplatz, die FCL-Fans in einer orchestrierten Aktion am 10. November flächendeckend blau-weiss angemalt haben. Die Stadt kündigte darauf an, «Spezialisten für Verkehrssicherheit und Rechtsexperten von Stadt und Leute vom Kanton» müssten zusammen an einer Sitzung entscheiden, was nun zu tun sei.

«Im Ernst jetzt?»

Nachdem 20 Minuten darüber berichtet hatte, kommentierte der Chefredaktor der «Luzerner Zeitung» das Vorgehen der Stadt so: «Im Ernst jetzt? Ein üppiges Expertenaufgebot zur Beratung dieser ‹Verschönerungsaktion›? Irritierend, dass in einem solch eindeutigen Fall die zuständige städtische Abteilung den blau-weissen Amtsschimmel aufzäumt.»

Wenn die Stadt diese illegale Aktion toleriere, schaffe sie ein folgenschweres Präjudiz, argumentierte er. Sein Fazit: «Es ist also wirklich ganz einfach, und eine Expertenrunde ist überflüssig: Die Farbe muss umgehend wieder weg.»

Nun hat die Stadtverwaltung in der Randstein-Posse ein Machtwort gesprochen: «Die Stadt lässt diese Farbe entfernen. Zwar stellen die bemalten Randsteine am Bundesplatz keine Gefahr für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden dar. Sie entsprechen jedoch nicht den geforderten rechtlichen Normen», teilte sie am Donnerstag mit.

Weil es sich um Sachbeschädigung handle, werde zudem bei der Staatsanwaltschaft ein Strafantrag gegen unbekannt eingereicht.

Randstein-Posse wird jetzt politisch

Die blau-weissen Steine werden also wieder schwarz. Oder doch nicht? Denn beendet ist die Randstein-Posse trotz Machtwort der Stadt nicht, im Gegenteil. Sie wird jetzt sogar politisch: Grossstadträtin Irina Studhalter hat namens der G/JG-Fraktion eine Vorstoss eingereicht. Darin heisst es: «Im Gegensatz zu manchen anderen Sprayereien kommen die farbigen Randsteine bei der Bevölkerung gut an. Sie passen an den sonst etwas monotonen Bundesplatz und werten ihn auf. Der Stadtrat wird gebeten, auf die Entfernung der Farbe zu verzichten, solange die Farbe nicht Umweltschäden auslösen könnte oder abblättert.»

(mme)