Stadt hat genug von wilden Rössli-Nächten

Die Rössli Nightbar im Surseer Altstädtchen hat täglich bis 2.30 Uhr geöffnet und freitags und samstags jeweils bis 4 Uhr. Weil dies in Sursee der einzige Betrieb ist, der so lange geöffnet hat, zieht er Nachtschwärmer an. Die Rössli Nightbar bietet ihren Gästen aber nicht nur ein zusätzliches Bierchen für alle, die noch nicht genug vom Ausgang haben, sondern auch mehrere Frauen, die den Gästen die Wünsche von den Augen ablesen sollen.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Bei Reklamationen wird aus dem Milieu gedroht

Wenn die Gäste zu vorgerückter Polizeistunde das Lokal verlassen, komme es immer wieder zu Lärm auf der Strasse. Dies stösst besonders den Anwohnern sauer auf: «Wenn sich alle auf der Strasse versammeln, hat man die halbe Nacht bis am frühen Morgen Lärm und kann nicht mehr schlafen. Dieser Zustand ist unhaltbar», sagt Rainer Jacquemai, Präsident des Quartiervereins Altstadt. Ausserdem seien Anwohner, die es wagten, direkt zu reklamieren, von den Gästen auch schon bedroht worden. «Mir sind konkret zwei Fälle bekannt. Der einen Person wurde gedroht, sie spitalreif zu schlagen», sagt Jacquemai. Schon einige Leute seien wegen des Lärms sogar aus der Altstadt ausgezogen.

Laut Jacquemai wurde der Betreiber der Rössli Nightbar bereits vor drei Jahren schriftlich von der Stadt aufgefordert, für Ruhe zu sorgen. Aber auch ein runder Tisch mit allen Beteiligten im Dezember 2017 habe nichts gebracht. Darum hat Jacquemai einen Meilenstein für mehr Ruhe im Quartier an der Gemeindeversammlung im Dezember 2018 gesetzt. Er stellte einen Antrag, dass der Stadtrat den Leistungsauftrag erhält, die Nachtruhe im Städtli sicherzustellen. Sein Antrag

wurde gleich für das ganze Stadtgebiet gutgeheissen.

Schüsse im November 2018 ausschlaggebend

Nun hat der Stadtrat gehandelt und bei der Abteilung Gastgewerbe und Gewerbepolizei der Luzerner Polizei um eine Einschränkung der Öffnungszeiten für die Rössli Nightbar ersucht, wie die «Surseer Woche» schreibt. Freitags und Samstag soll um 2.30 Uhr Schluss sein, an den restlichen Tagen um 0.30 Uhr. «Ausschlaggebend war die Schiesserei vor dem Lokal im November 2018», sagt Stadtpräsident Beat Leu. Er habe volles Verständnis für die Anwohner, die Belastung sei grenzwertig. Leu bestätigt, dass dem Wirt bereits vor drei Jahren schriftlich mitgeteilt wurde, dass die Öffnungszeiten reduziert werden könnten, wenn sich die Situation nicht verbessere. Der Stadtrat sei nun zuversichtlich und gespannt, wie die Gewerbepolizei reagieren werde.

Rössli-Wirt Ismailaki Ilazi äusserte sich auf Anfrage nicht. Er brauche noch ein paar Wochen, bevor er Stellung zu den Vorwürfen nehmen werde.





(dag)