Stadt will mit Besetzern verhandeln statt räumen

Die Luzerner Stadtregierung will auch künftig mit Hausbesetzern verhandeln, bevor sie eine Strafanzeige und eine Räumung in Betracht zieht. Sie empfiehlt einen Vorstoss zur Ablehnung, in dem unter anderem ein Verzicht auf Verhandlungen gefordert wird.

Umfrage Welche Ansicht steht Ihnen näher? Ich unterstütze die Meinung des Stadtrates.

Hausbesetzungen sind nicht rechtens und darum ist mir der Vorstoss der SVP näher.

Wenn Häuser leer stehen, sollen sie genutzt werden können.

Mich interessieren Hausbesetzungen nicht.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Im Vorstoss der SVP-Fraktion des Stadtparlaments wird vom Stadtrat ein Reglement verlangt, das die Behörden verpflichtet, bei Hausbesetzungen innert 48 Stunden Strafantrag zu stellen und die Räumung zu fordern. Auf Forderungen der Besetzer solle der Stadtrat nicht eingehen. Die Kosten sollen den Besetzern in Rechnung gestellt werden.

Stadtrat greift Hausbesetzungen vor

Davon hält die Stadtregierung allerdings nichts, wie sie am Donnerstag in ihrer Stellungnahme schreibt. Man unterscheide zwischen erlaubter Zwischennutzung und illegaler Hausbesetzung. Der Stadtrat begründet dies in seiner Stellungnahme unter anderem damit, dass Zwischennutzungen illegalen Hausbesetzungen vorbeugen würden. Darum werde der Raum-Leerbestand auch aktiv bewirtschaftet und etwa im Internet unter raumboerse-luzern.ch ausgeschrieben.

Stadtrat möchte Flexibilität behalten

Bei einer unzulässigen Hausbesetzung würden die Besetzer aufgefordert, innert 48 Stunden die Liegenschaft zu verlassen. Erst wenn das Haus nicht verlassen werde und Gespräche keinen Erfolg versprächen, erstatte man Anzeige und beantrage die Räumung. Ob die daraus entstandenen Kosten auf die Besetzer überwälzt werden, entscheide der Stadtrat nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip.

Auf Verhandlungen verzichten will der Stadtrat nicht, weil ein voreiliges polizeiliches Eingreifen zu negativ endenden Provokationen und einer Eskalationen führen könnte. Auf ein Reglement will die Regierung verzichten, um sich eine gewisse Flexibilität offenzuhalten, die sich jeweils auf die entsprechenden Einzelfälle beziehe. Über den SVP-Vorstoss und die Stellungnahme des Stadtrats wird der grosse Stadtrat entscheiden müssen.

Besetzer über Entscheid erfreut

In der Hausbesetzerszene dürfte die Haltung des Stadtrats nicht schlecht ankommen: «Das ist zu begrüssen, denn bei den Besetzungen handelt es sich jeweils um leerstehende Gebäude», sagt L.A.*, der auch schon bei Besetzungen in Luzern mitgewirkt hat. «Das ist eine sinnvolle Sache und ein Gewinn für alle – ausser die Ewiggestrigen», sagt er weiter.

L.A. betont, dass er nicht für alle Personen sprechen kann, die in Besetzungen involviert seien, denn Entscheide würden jeweils im Kollektiv gefällt: «Besetzungen lassen den Versuch zu, herrschaftsfrei miteinander zu leben.»

* Name der Redaktion bekannt

(dag/sda)