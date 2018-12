Stadtrat will kürzere Wartezeit für Fussgänger

«Der Stadtrat ist bereit, die Wartezeiten an sämtlichen Fussgängerstreifen auf den Gemeindestrassen zu überprüfen und wo möglich zu verkürzen», schreibt er in seiner Antwort auf einen Vorstoss der SP/Juso-Fraktion. Diese hatte 50 Sekunden als maximale Wartezeit an Fussgängerampeln gefordert. «Die Ampel am Fussgängerstreifen will und will nicht grün werden – manchmal sogar, wenn gar kein Verkehr rollt», bemängelten diese in ihrem Vorstoss.

Stadt will sich für Verbesserung einsetzen

Ampeln auf Gemeindestrassen gibt es etwa bei der Tribschen- oder der Spitalstrasse. «Wir werden die Lichtsignalanlagen überprüfen, können aber nicht versprechen, dass es überall zu Verbesserungen kommen wird», sagt Stadtrat Adrian Borgula. So seien Anpassungen nur sinnvoll, wenn sie im System funktionierten.

Zudem will sich der Stadtrat auch beim Kanton für eine Verbesserung auf Kantonsstrassen einsetzen, wo die Wartezeiten heute zwischen 70 und 90 Sekunden betragen. Zwar hat der Kanton deren Betrieb an die Stadt delegiert, Bewilligungsbehörde bleibt aber die kantonale Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (VIF).

Inwiefern auf Kantonsstrassen Anpassungen möglich sind, sei schwierig abzuschätzen. Es gehe um Feinheiten. «Es handelt sich hier um ein hochkomplexes System», sagt Borgula. «Werden an wichtigen leistungsbestimmenden Verkehrsknoten wie etwa dem Pilatusplatz oder dem Luzernerhof Anpassungen vorgenommen, kann dies Auswirkungen bis auf die andere Seite der Stadt haben.»

Auch Autofahrer sollen nicht leiden

Deshalb will man versuchen, die Abläufe noch besser aufeinander abzustimmen. Dies soll aber nicht auf Kosten anderer Verkehrsteilnehmer geschehen: «Der öffentliche Verkehr wird klar priorisiert», so Borgula. Dieser habe wegen der Kapazität Vorrang. Vor einer Verkürzung der Wartezeiten für Fussgänger müssten deshalb auch die Verlustzeiten für den ÖV berücksichtigt werden.

Auch der motorisierte Individualverkehr (MIV) solle unter den Feinabstimmungen nicht leiden. «Die Kapazität für den motorisierten Individualverkehr soll erhalten bleiben», sagt der Umwelt- und Mobilitätsdirektor. Um grosse Veränderungen für Fussgänger vornehmen zu können, müsste man die Gesamtkapazität des Verkehrssystems herunterfahren – das sei jedoch nicht vorgesehen.

Neue Ampelsteuerung wird getestet

Für die Optimierung wird ab 2019 bei zwei Ampeln eine neue Steuerlogik gestestet: «Dort wird mittels Sensoren gemessen, wie gross das Verkehrsaufkommen gerade ist.» Je nach Situation solle die Ampel flexibel auf die Situation reagieren können. Dies sei jedoch nur möglich bei Anlagen, die etwas für sich sind und flexibler reagieren können. Bei Ampeln an Hauptverkehrsachsen habe das funktionierende Gesamtsystem Vorrang.

Insgesamt gibt es auf Stadtgebiet rund 40 Ampelanlagen. Rund ein Viertel davon sind auf Gemeindestrassen platziert, die restlichen stehen an Kantonsstrassen.

(gwa)