«Natürlich zweifelt man am Verstand der Menschen»

Am Luzerner St. Karliquai steht seit Monaten eine Mulde für Bauschutt, da im Nebengebäude umgebaut wird. Jedoch befindet sich in der Mulde nicht nur Bauschutt, sondern jede Menge sonstiger Abfall: von leeren Bierdosen über Katzenstreu bis hin zu Sneakers ist alles dabei.

Umfrage haben sie schon eigenen Müll in einer Bauschutt-Mulde entsorgt? Natürlich! So spare ich mir Gebührensäcke und Sperrmüll-Marken.

Ja, das mache ich fast täglich.

Ab un zu, wenn kein Mülleimer in der Nähe ist.

Das habe ich leider auch schon gemacht.

Nein, das würde mir nicht in den Sinn kommen.

Velos, Kompost und Möbelstücke

Die Baustelle leitet die Häni Bauunternehmung AG. Geschäftsführer Heinz Häni hat immer wieder mit Güsel in den Mulden zu tun: «Wir hatten auch schon Mulden, da waren ganze Möbelstücke oder Velos drin.» Häni weist darauf hin, dass ein solches Entsorgen illegal ist. «Was gewisse Leute da anstellen, ist wirklich nicht fair. Wenn in der Mulde nicht der vorgesehene Müll landet, muss er vom Mulden-Unternehmen getrennt werden. Dafür muss dann der Bauherr in die Tasche greifen», sagt er.

Die Josef Frey AG ist ein solches Muldenunternehmen. Helmut König von der Firma meint, dass die illegale Entsorgung meist an öffentlichen Plätzen, wo Mulden nicht gut umzäunt werden können, vorkomme. Erich Fuchs von der Fuchs Bau AG sieht das Problem vor allem in urbanen Gebieten: «Dort kommt es oft vor, dass Leute im Vorbeigehen ihren Plunder in die Mulde werfen.» Am schlimmsten seien Kompost oder Grünabfall, da dieser gar nichts in der Mulde verloren habe und vom Mulden-Unternehmen separat verrechnet werde.

Zwar gebe es abschliessbare Mulden, diese könnten aus logistischen Gründen aber nicht an jeder Baustelle bereitgestellt werden. Deshalb hat man bei Fuchs Bau reagiert: «Wenn wir die Mulde nicht abschliessen können, führen wir den Bauschutt in unser Magazin zurück, wo wir unser eigenes Mulden-System haben», sagt Fuchs weiter. Auch die Häni Bauunternehmung AG sieht sich zum Teil gezwungen, die Mulden selber auszumisten.

Es gibt auch Profiteure

Helmut König von der Josef Frey AG kennt die ganze Thematik. Das Unternehmen stellt die Mulden bereit, holt sie wieder ab und trennt den Abfall, falls es nötig ist. Für das Mulden-Unternehmen stellt nicht nur der Kompost einen Mehraufwand dar. König: «Für uns ist der Plastik im Bauschutt das grösste Problem. Der muss dann mühselig von Hand getrennt werden.»

Er versteht auch, dass sich Bauunternehmer über die illegale Entsorgung aufregen. Er sieht die Josef Frey AG aber nicht als Leidtragende: «Natürlich zweifelt man am Verstand der Menschen, wenn man Schuhe oder ein Velo in einer Bauschutt-Mulde findet. Aber schlussendlich verdienen wir unser Geld mit dem Trennen des Mulden-Mülls.» Was in die Mulde darf und was nicht, werde schon vor dem Bereitstellen der Mulde geklärt. Hat es dann fremdes Material drin, müsse das Sortieren dem Kunden verrechnet werden, sagt König.

(nke)