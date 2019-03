«Er hat mich 24 Stunden am Tag gejagt»

Ein Mann aus dem Kanton Nidwalden hat die Trennung von seiner Partnerin nur schlecht verwunden. Der Versuch, sie wieder zu gewinnen, artete 2017 in ein sechsmonatiges Stalking aus, das die Frau in Todesangst versetzte. Dafür muss sich der 59-Jährige ab Mittwoch nun vor Gericht verantworten. Die Anklage will ihn zwei Jahre hinter Gittern sehen.

Fotos von Grabsteinen

Der verschmähte Liebhaber schickte seiner Verflossenen nicht nur Liebeserklärungen, Fotos aus gemeinsamen Tagen, Blumen und Schokolade, sondern auch Kondome und Psychopharmaka. Dazu kamen teilweise bis zu zwölf E-Mails pro Tag – meistens mit Liebeserklärungen, aber auch mit intimen Fotos und Bildern von zwei Grabsteinen und verbalen Drohungen.

Damit nicht genug: Er rief sie mehrmals am Tag an. Im Namen und auf die Rechnung der Frau liess er ihr zudem Reizwäsche und Essen liefern. Trotz Hausverbot und Verfügungen der Behörden lauerte er ihr an ihrem Wohn- und Arbeitsort sowie in der Öffentlichkeit auf, sagte, er werde sie belästigen, bis sie kaputt gehe. Zur Ortung montierte er einen GPS-Sender an ihr Auto. Die Verfolgte fuhr oft auf Um- und Schleichwegen.

Verkehrsdelikte und Betrug

Weil er sie auch im Strassenverkehr mit seinem Auto oder seinem Töff bedrängte, ausbremste und verfolgte, muss er sich wegen mehrfacher Verletzung der Verkehrsregeln verantworten.

Die Anklage fordert eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Zudem soll es dem Beschuldigten während fünf Jahren verboten sein, sich dem Opfer auf weniger als 200 Meter anzunähern und die Frau oder ihre Nächsten zu kontaktieren.

Der Angeklagte hat vor dem Gericht einige der zahlreichen Vorwürfe eingeräumt und sich reuig gezeigt. Er sei sehr gekränkt gewesen nach dem Ende der Beziehung.

Bei der Befragung sagte der Beschuldigte, der Vorwurf des Stalkings sei teilweise berechtigt und teilweise nicht. Es sei ein Fehler gewesen, einen GPS-Peilsender am Auto der Ex-Partnerin zu montieren, ebenso, in ihrem Namen Bestellungen zu machen.«Ich war sehr gekränkt nach der Auflösung der Beziehung. Ich wollte nur meine Präsenz zeigen, es steckte weder psychische noch physische Gewalt dahinter.» Er habe wegen der Beziehung sehr viel verloren: Haus, Familie, Job.

Hartnäckig am Anfang und am Ende

Die Mail- und Briefflut sowie den Inhalt einzelner Schreiben relativierte er. Auch das Foto von zwei Gräbern, das er ihr schickte, habe man bereits während der Beziehung ausgetauscht als Symbol der ewigen Liebe.

Die Ex-Partnerin sagte vor Gericht unter Tränen: «Er hat mich 24 Stunden am Tag gejagt.» Sie habe noch nie einen solch einfallsreichen Typen gesehen. «Ich hatte keine Sekunde mehr Ruhe und Frieden.»

Nach dem Grund für die Trennung gefragt, sagte sie, es sei eine Flucht gewesen. Es sei in der Beziehung zu Übergriffen gekommen, diese habe sie zuerst entschuldigt, weil es ihm so schlecht gegangen sei. In der Nacht der Trennung habe sie sich ins WC eingesperrt und Polizei die gerufen.

Die Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft stehen noch aus.





(sda)