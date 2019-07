Stall in Bennau SZ komplett ausgebrannt

Am Donnerstagnachmittag ging ein Alarm bei der Polizei von Bennau im Kanton Schwyz ein. Anwohner meldeten, in einem Bauernhof stehe der Stall in Flammen.

Wie Leser-Reporter schildern, seien die Anwohner in Panik geflüchtet. Es kam aber niemand zu schaden, wie die Behörden gegenüber 20 Minuten auf Anfrage bestätigen. Auch alle im Stall untergebrachten Tiere seien noch rechtzeitig gerettet wurden. Die Polizei klärt die Brandursache ab.

Brand Bennau

