«Mein Sohn hat keine bleibenden Schäden»

Vergangene Woche hat der Urner FDP-Nationalratskandidat Matthias Steinegger eine Hirnblutung erlitten. Am Freitag wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert. Der 43-Jährige ist der Sohn des Urner Polit-Urgesteins Franz Steinegger.

Franz Steinegger hat 20 Minuten erzählt, was passierte: «Mein Sohn war am letzten Donnerstag in Bürglen im Einsatz. Dort bemerkte er, dass er Mühe hatte, sich auf seine Rede zu konzentrieren.» Davon hätten die Besucher des Tellmuseums allerdings nichts mitbekommen.

Er konnte sich nicht mehr an Namen erinnern

Am Freitagmorgen habe sich der Zustand von Matthias Steinegger gar verschlechtert. «Er konnte sich nicht mehr an Namen erinnern», sagt sein Vater. Danach habe sein Sohn einen Arzt angerufen, der seine Erinnerungslücke auf den Stress zurückführte. Nach dem Mittag griff der 43-Jährige erneut zum Telefon und rief seine Stiefmutter, Ruth Wipfli Steinegger an. Diese ist Vizepräsidentin von Swiss Tennis und sie befand sich gemeinsam mit Präsident René Stammbach am Laver Cup in Genf.

Nachdem Matthias Steinegger die Stiefmutter über seinen Zustand informiert hatte, empfahl sie ihm, sofort ein Spital aufzusuchen, so Vater Franz Steinegger weiter. «Dies bekam Stammbach mit und er informierte sofort die Hirslanden Klinik in Zürich, dass ein Patient in das Neuro Zentrum unterwegs sei. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was mein Sohn hatte. Es gab drei Möglichkeiten: Einen Hirntumor, einen Hirnschlag oder eine Hirnblutung.» Die Diagnose der Klink ergab eine Hirnblutung.

Matthias Steinegger wird sich schonen müssen

Nun sei der 43-Jährige auf dem Weg zur Besserung. «Er hat keine bleibende Schäden und kann reden, aber die Ursache für die Hirnblutung muss noch abgeklärt werden», sagt Steinegger Senior. Er rechnet damit, dass sein Sohn die Klink in wenigen Tagen wieder verlassen kann. Anschliessend müsse er sich aber schonen. «Er hatte Glück im Unglück», sagt der 76-Jährige.

Wie es mit seiner Nationalratskandidatur seines Sohnes weiter geht, konnte Steinegger nicht sagen. Dies sei Sache zwischen seinem Sohn und der FDP des Kantons Uri. Die Partei hat für Montagnachmittag eine Medienmitteilung in Aussicht gestellt.