Steuerzahler bleibt auf Kosten für Streit sitzen

Es geht um Wegrechte, Parkplätze und Beschuldigungen. Der Fall beschäftigt in Luzern mehrere Instanzen, bis hoch zum Kantonsgericht. Ein Mann, der die Zufahrt zu seinem Grundstück mit einem Ehepaar teilen muss, soll mit verschiedenen Fahrzeugen den Parkplatz des Ehepaares blockiert haben. Die Autos soll er eigens zu diesem Zweck von einem Guuggenmusig-Kolleg und Garagisten organisiert haben.

Der Streit dauert nun schon seit Jahren an, mehrere Verfahren seien am Laufen. «Zentralplus» berichtet ausführlich über den Fall. Brisant dabei: Der Streit unter Anwohnern kostet die Luzerner Steuerzahler bereits über 17'000 Franken. Wie ist das möglich?

Laut dem Artikel muss der Kanton die Verfahrenskosten von 3500 Franken selber übernehmen. Hinzu kommen Anwaltskosten von insgesamt 13'600 Franken auf denen der Kanton sitzen bleibt. Darin sind Honorare für Verteidiger beider Parteien enthalten.

Anklage wurde falsch erhoben

Christian Renggli, Informationsbeauftragter der Luzerner Gerichte sagt zu 20 Minuten: «Die erneute Einvernahme einer Auskunftsperson vor Kantonsgericht brachte neue Erkenntnisse. Danach ist die angeklagte Version nicht nachweisbar. Es ergaben sich jedoch Hinweise auf eine andere strafbare Vorgehensweise.» Darum sei die Anklage an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen worden. Sie hat zu prüfen, ob eine präzisierte Anklage erhoben werden soll. «In diesem Fall trägt der Staat die vollen Kosten», so Renggli. Für die Verfahrenskosten und auch für den Aufwand der Parteien sei der Staat in der Übernahmepflicht. Dies unabhängig von Schuld oder Unschuld der angeklagten Partei.

Angeklagter soll Autos selber platziert haben

Wie sich im Verfahren herausstellte, ist es möglich, dass der beschuldigte Nachbar die Fahrzeuge selber so platzierte, dass sie den Parkplatz des Ehepaares blockierten. In der ersten Anklage des Staatsanwaltes wurde davon ausgegangen, dass der befreundete Garagist die Autos so hinstellte. Jedoch im Unwissen darüber, dass der eine Platz dem benachbarten Ehepaar gehört.

Dann wurde bekannt, dass der Angeklagte jederzeit über die entsprechenden Schlüssel verfügte, die Autos also womöglich selber in den Weg stellte. Das ist eine neue Ausgangslage und muss von der Staatsanwaltschaft neu angeklagt werden. Der Garagisten-Freund des Angeklagten hatte ausgesagt, er habe die Fahrzeuge an einem anderen Ort zwischengelagert: Vor der Garage des Angeklagten. Jemand muss die Autos also bewegt haben.

Bleibt zu hoffen, dass in Zukunft solche Angelegenheiten friedlich und aussergerichtlich beigelegt werden können. Das würde die Nerven der Betroffenen schonen und dem Steuerzahler Kosten sparen.

