Künstler feiern öffentliche Toiletten auf Insta

«Heute führen wir unsere Kloreihe fort! Die Sonne scheint, Luzern und seine Klos laden zum Verweilen ein! Enjoy»: So und ähnlich sind die Beiträge kommentiert. Wer hinter der Seite auf Instagram steckt ist unklar, nur soviel wird verraten: «Ein Künstlerkollektiv aus der Leuchtenstadt».

Fotografiert werden öffentliche WC-Hüsli auf Luzerner Stadtgebiet. Jeweils eine Aussen- und eine Innenansicht pro Toilette. 15 Lokale sind bisher festgehalten. Laut Website der Stadt Luzern existieren auf Stadtgebiet 34 öffentliche WC-Anlagen. Also bleibt für das Kollektiv noch einiges zu tun.

Toiletten umsonst benützen?

Ein Mitglied des Kollektivs sagt auf Anfrage zu 20 Minuten: «Uns reizt die Thematisierung von Intimität im öffentlichen Raum. Dort besteht eine Dualität in unserer Gesellschaft, die wollen wir aufzeigen.» Aus diesem Grund werde jeweils ein Blick von aussen und ein Blick ins Innere des WC-Hüsli gezeigt. «Als Nebeneffekt bringen wir so zum Ausdruck, dass es ein Luxus darstellt, wenn wir öffentliche Toiletten und das dazugehörige Abwassersystem gratis nutzen können», so das Mitlied zu 20 Minuten.

Wer sich hinter dem Künstlerkollektiv verbirgt, wurde auf Anfrage von 20 Minuten nicht verraten. Klozärn schreibt nur: «Das Künstlerkollektiv wurde für ein grösseres Projekt, über das noch nichts verraten werden soll, gegründet. Wir halten unsere Identität daher – vorerst – bedeckt.»

