«Vermutlich sind noch mehr Gebäude betroffen»

Silvio Arpagaus, worum handelt sich beim Stoff Naphthalin, der kürzlich in einem Krienser Schulhaus gefunden wurde?

Naphthalin gehört zu den polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen. Es ist den meisten von uns ein Begriff, da es früher als Hauptbestandteil von Mottenkugeln verwendet wurde. Gewonnen wird Naphthalin durch Aufarbeitung von Erdöl oder Steinkohlenteer. Ein grosser Teil des heute hergestellten Naphthalins wird in der Kunststoffindustrie eingesetzt.

Dr. Silvio Arpagaus ist Luzerner Kantonschemiker und Leiter der kantonalen Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz.

Sind Personen, die dem Stoff ausgesetzt sind, akut gefährdet?

Nein, es besteht keine akute Gefährdung.



Gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird Naphthalin als «Stoff mit Verdacht auf karzinogene Wirkung (krebserregend, Amn. d. Red.) beim Menschen» eingeordnet. Was lässt sich über Langzeitauswirkungen des Stoffes sagen?

Im Tierversuch verursacht Naphthalin insbesondere Entzündungen in den Atemwegen. Als Folge der chronischen Entzündung kann es zur Entstehung von Tumoren kommen. Zuverlässige Hinweise zu einer möglichen krebserzeugenden Wirkung beim Menschen bei inhalativer Exposition fehlen. Daher ist Naphthalin als Kanzerogen der Kategorie 2, das heisst «Kann vermutlich Krebs erzeugen», eingestuft.

Wie schützt man sich am besten vor Naphthalin?

Die Naphtalinbelastung von Raumluft kann mit verschiedenen Massnahmen wirksam erniedrigt werden. Dies kann beispielsweise mit baulichen Sanierungsmassnahmen oder verbessertem Luftwechsel erfolgen. Welche Massnahme getroffen werden, ist jeweils von den Ursachen und der konkreten Situation vor Ort abhängig.

In den vergangenen Jahren wurden im Raum Luzern (Ebikon, Rothenburg, Horw, Luzern) in verschiedenen Schulhäusern ebenfalls erhöhte Naphthalinwerte gemessen. Muss man davon ausgehen, dass noch weitere Schulhäuser – auch in der übrigen Schweiz – betroffen sind?

Naphthalin ist ein Bestandteil von teerhaltige Substanzen, welche von den 50er- bis in die 70er-Jahre wegen ihrer wasserabweisenden Eigenschaften auf dem Bau breit eingesetzt wurden. Es darf deshalb davon ausgegangen werden, dass noch mehr Gebäude aus diesem Zeitraum betroffen sind.

Muss man davon ausgehen, dass in der Vergangenheit noch andere Stoffe verbaut worden sind, die künftig gesundheitliche Beschwerden verursachen könnten?

Stoffe werden jeweils basierend auf dem vorhandenen Wissensstand eingesetzt. Dieser entwickelt sich aber ständig weiter. So ist es durchaus möglich, dass Produkte, welche heute als unbedenklich gelten, morgen ein Problem darstellen. Beispiele dafür sind Asbest oder – aktuell – das Fungizid Chlorothalonil.

(gwa)