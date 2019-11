Todesanzeige und Kerzen für «Buntesplatz»

Die farbigen Randsteine am Bundesplatz in der Stadt Luzern sorgten für Aufsehen. Einige Stadtbewohner fanden Gefallen an ihnen. Grossstadträtin Irina Studhalter (junge Grüne) hat gar einen Vorstoss eingereicht, der verlangte, die Farbe so zu erhalten. «Im Gegensatz zu manchen anderen Sprayereien kommen die farbigen Randsteine bei der Bevölkerung gut an», hiess es unter anderem im Vorstoss.

Tiefe Trauer um Randstein-Bemalung

Trotzdem liess die Stadt die Farbe entfernen. Nun trauern die Aktions-Begeisterten. In einem Facebook-Post vom Freitag gedachte StreetArt Luzern des «Buntesplatzes», wie sie den Ort des Geschehens nennen. «Der graue Alltag ist zurück», schreiben sie im Beitrag. «Hunderte von Grabkerzen» sollen die Farb-Fans am Bundesplatz angezündet haben, um so der blau-weissen Farbe zu gedenken, die «die graue Stadt» ergänzt habe. «Gewaltsam» sei der «Buntesplatz» entfernt worden.

Ausserdem hingen vor Ort Todesanzeigen. Der «Buntesplatz» sei «von Reinigungskräften tragisch aus unserer Mitte gerissen» worden, steht dort. Die Trauernden bedanken sich bei allen, die den Anblick «zu schätzen wussten». Mit dieser Aktion wollen die Farb-Fans erneut darauf hinweisen, wie kahl ihnen die Stadt mit ihrer «grauen Tristesse» erscheint. In der Todesanzeige bitten sie explizit «um mehr Farbtupfer im städtischen Beton».

FCL-Fans bemalten die Randsteine

Die Farbe war noch nicht lange am Bundesplatz: Vor rund drei Wochen bepinselten FCL-Fans am Bundesplatz Dutzende Randsteine in blau-weisser Farbe. Einige Stadtbewohner fanden Gefallen daran. Die Stadt jedoch hatte weniger Freude. Sie kündigte an, «Spezialisten für Verkehrssicherheit und Rechtsexperten von Stadt und Leute vom Kanton» würden zusammen an einer Sitzung entscheiden, ob die Farbe bleiben dürfe oder wegmüsse. Schliesslich ist die Stadtverwaltung zum Schluss gekommen: «Die Stadt lässt diese Farbe entfernen. Zwar stellen die bemalten Randsteine am Bundesplatz keine Gefahr für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden dar. Sie entsprechen jedoch nicht den geforderten rechtlichen Normen.»

So sahen die Randsteine nach der Bemalung durch FCL-Fans aus:



