Streit zwischen Jogger und Autofahrerin eskaliert

Ein 35-Jähriger wollte in Zug ein bisschen Morgensport machen und ging joggen. Doch aus dem sportlichen Auftakt in den Tag wurde nichts. Denn: Beim Fussgängerstreifen bei der Einmündung der Zugerbergstrasse in die Artherstrasse kamen sich der Jogger und eine Autofahrerin (44) um 7.45 Uhr «in die Quere, worauf es zu einem Disput kam», wie die Zuger Polizei schreibt.

Jogger musste ins Spital

Danach fuhr die 44-Jährige weiter, auch der 35-Jährige joggte seines Weges. Sie sollten sich schon um 8 Uhr zufällig an der Zeughausgasse in der Stadt Zug wieder treffen: Dabei dürfte es nicht nur zu einem erneuten Disput, sondern auch zu einer Berührung zwischen dem Auto und dem Jogger gekommen sein. Die 44-jährige Lenkerin fuhr weiter, der Jogger alarmierte die Polizei und begab sich zur Kontrolle ins Spital.

Da die beiden Beteiligten unterschiedliche Aussagen machen, sucht die Polizei Zeugen. Gesucht wird insbesondere auch der oder die Lenker/in eines dunklen Autos, das in der Zeughausgasse hinter den Beteiligten fuhr.

(mme)