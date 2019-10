Streithähne zanken sich mitten auf der Strasse

Passiert ist der Vorfall am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr: Auf der Böhlerstrasse waren zwei Autofahrer von Schöftland in Richtung Unterkulm unterwegs. Dabei provozierten sich die beiden Autofahrer, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte.



Die Provokationen führten schliesslich zum Streit: Der vorausfahrende Lenker hielt «mitten auf der Strasse» an und stellte den nachfolgenden Fahrer zur Rede. «Dabei kam es zu gegenseitigen Tätlichkeiten und einer Sachbeschädigung», heisst es in der Polizeimeldung. Ein Autofahrer trat dabei gegen eine Autotür und hinterliess dadurch eine Delle, heisst es auf Nachfrage bei der Kapo Aargau.

Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer des vorderen Autos fuhr danach davon. Gesucht werde ein Mann zwischen 30 und 40 Jahren. Er ist etwa 170 Zentimeter gross und hat eine sportliche Statur. Er trug dunkle kurze Haare und einen Vollbart. Sein Beifahrer sei zwischen 14 und 16 Jahre alt und hat mittellange Haare.

Da der Vorfall noch nicht restlos geklärt ist, sucht die Polizei auch nach Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter 062 768 55 00 melden.

