Supreme gibts jetzt auch in der Schweiz, aber...

Das Versandhaus Lehner Versand aus Schenkon LU hat eine Marke im Angebot, die weltweit ziemlich in ist: Supreme. Supreme ist bekannt dafür, das Angebot künstlich zu verknappen. Weltweit gibt es nur elf Filialen, sechs davon allein in Japan. Die Produkte von Supreme erscheinen nur saisonal und in limitierter Auflage.

Was bedeutet «Legal Fake»?



«Legal Fake» ist eine aktuelles Phänomen in der Modebranche. Darunter versteht man eine Firma, die ein Warenzeichen vor der Originalfirma in einem anderen Land eintragen lässt und daraufhin die gleiche Geschäftsidee dort kopiert.

Supreme Spain statt Supreme New York

Wie also ist es möglich, dass Supreme mit gleichem Logo nun auch bei einem Schweizer Versandhaus erhältlich ist? Die Lösung: Bei Lehner gibts nicht die Produkte von Supreme New York, sondern jene von Supreme Spain, einem Ableger von Supreme Italia, hinter dem das Unternehmen International Brand Firm (IBF) steckt. Das Versandhaus habe in der Schweiz ein Exklusivrecht, schrieb die «Luzerner Zeitung».

Supreme New York konnte Marke in EU nicht schützen

Zwar wurde die italienische Firma von Supreme 2016 erfolgreich verklagt. Doch als Supreme versuchte, die Marke in der EU zu schützen, scheiterte die Firma. Damit stand Supreme Italia nichts mehr im Weg. Die Firma habe einen Ableger in Spanien – Supreme Spain – gegründet. Dieser habe die Marke im Land registriert und somit die originalen Supreme-Produkte vom spanischen Markt sogar ausgeschlossen, heisst es im Zeitungsartikel.

Das sind keine Fälschungen, sondern Supreme Spain

Thomas Meier, Geschäftsführer und Mitinhaber der Lehner Versand AG, sagt: «Bei unseren Artikeln handelt es sich um Produkte von Supreme Spain. Es sind keine Fälschungen, sondern es ist schlichtweg Supreme Spain. Supreme New York hat es unterlassen, die Markenrechte für Europa zu sichern. Dies hat Supreme Spain für sich in ganz Europa gemacht.»

Meier sei selber ein grosser Fan der Streetware-Marke. Er habe sie im Urlaub auf Ibiza entdeckt. «Wegen des Preises und der Limitierung hat man als normaler Konsument fast keine Chance, Supreme-Artikel zu kaufen. Wir hoffen, dass durch uns die Schweizer Kunden eine Chance haben, Supreme-Artikel zu kaufen.»

Die Nachfrage für Artikel von Supreme Spain sei vorhanden. Gerade erst seien die Hoodies mit dem bekannten Logo ausverkauft gewesen. Ganz sei die Marke aber noch nicht im Schweizer Markt angekommen. Meier ist allerdings zuversichtlich, dass der grosse Hype auch in der Schweiz einsetzt.

(tst)