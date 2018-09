«Kuhweide» im FCL-Stadion wird ersetzt

Als «hundslausiger Acker» und gar «Kuhwiese» wurde der Rasen in der Swissporarena schon bezeichnet. Auch Profis motzten über den Rasen, etwa Raphael Holzhauser von GC nach der Niederlage beim FCL: «Der Rasen ist katastrophal, ich habe noch nie auf so einem schlechten Platz gespielt.» Und auch im Hinblick auf das Länderspiel gegen Belgien vom 18. November in Luzern gab es kritische Fragen wegen des Rasens.

Sponsoren schenken FCL den Rasen

Mitte August hiess es seitens des FCL noch, ein neuer Rasen, der rund 400'000 Franken kostet, liege derzeit aus finanziellen Gründen nicht drin, sondern erst nächste Saison werde saniert. Doch jetzt hat der FCL gute Neuigkeiten zu verkünden: Er erhält gratis einen neuen Rasen, wie Medienchef Markus Krienbühl am Dienstag mitteilte.

Zwar hätte auch der aktuelle Rasen für das Länderspiel funktioniert, sagt Krienbühl. Gleichwohl sei man in Luzern froh, dass wir nun eine «richtige Visitenkarte» haben. Der neue Rasen werde von zwei neuen Sponsoren finanziert: Vom Fokus Hotel, das Ende Frühling in Sursee eröffnen wird, und von S+P Architekten, ebenfalls aus Sursee. «Mit einem dritten Partner sind wir noch im Gespräch», so Krienbühl.

Verlegt wird der neue Rasen nach dem Heimspiel gegen Sion am 30. September. Bis zum Spiel gegen Thun am 20. Oktober ist das neue Grün bereit. Ausreden von Gästemannschaften, die in Luzern verlieren, gibts dann nicht mehr. Zumindest nicht solche, die den Rasen betreffen.

(mme)