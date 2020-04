Erstach Fussballtalent (20) eigene Mutter?

Der 20-jährige Kroate, der verdächtigt wird, am Donnerstag an der Oberhofmatte in Emmenbrücke LU eine Frau mit Schnitt- und Stichverletzungen umgebracht zu haben, soll sich in den letzten Monaten charakterlich stark verändert haben. Das sagt ein Kollege*, der B. P.* seit vielen Jahren kennt. «Ich weiss nicht, was mit ihm passiert ist.» P. habe von Kindsbeinen an bei den Junioren des SC Emmen United Fussball gespielt. «Er war ein sehr guter Verteidiger.» P. sei so talentiert gewesen, dass er gar in die Auswahlmannschaft der Besten kam und mit dieser 2017 den IFV-Cupfinal gewonnen habe.

Nur gerade ein Jahr später habe P. im Sommer die Matura an der Kantonsschule Reussbühl bestanden. Danach habe der junge Mann jedoch nicht mehr viel gemacht, sagt der Kollege. In dieser Zeit sei «seine psychische Veränderung» stark in Erscheinung getreten: «Während der Fasnachtszeit 2019 ist er vom Parkhausdach des Emmen-Centers gesprungen», sagt sein Kollege: «Ich war geschockt, als ich von diesem Suizidversuch erfuhr.»

Opfer noch nicht identifiziert

P. habe den Suizidversuch überlebt und anschliessend etwa ein halbes Jahr in einer Rehabilitationsklinik verbracht. Im Spätsommer 2019 konnte er nach Emmenbrücke zurückkehren. Anschliessend sei er oft allein gesichtet worden, so der Kollege. Wenn er sich mit alten Bekannten traf, habe er so getan, als würde er Musik hören: «In Tat und Wahrheit hörte er aber irgendwelche Frequenzen und sagte, dass ihn das Geräusch beruhige.»

Nun soll P. seine Mutter umgebracht haben. Dies wird von der Luzerner Polizei nicht bestätigt, weil die Identifikation des Opfers noch aussteht. Die Aussagen des Kollegen von P. wurde von verschiedenen Anwohnern und Bekannten bestätigt.

*Name der Redaktion bekannt