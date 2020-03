Gefordert werden gratis Tampons und Binden

Die SP des Kantons Luzern fordert in einem Vorstoss, dass Tampons und Binden auf allen Toiletten der öffentlichen Einrichtungen bereitgestellt werden. Dies beinhaltet besonders auch alle Bildungsinstitutionen. Die SP begründet ihren Vorstoss damit, dass schliesslich auch Toilettenpapier zur Verfügung steht und dass es sich bei Hygieneartikeln für Frauen um ein Grundbedürfnis handelt.

Umfrage Bist du dafür, dass im Kanton Luzern Binden und Tampons in öffentlichen WCs und Bildungsinstitutionen gratis abgegeben werden sollen? Ja, das ist höchste Zeit dafür, weil ich mir diese Situation nicht aussuche!

Ja, weil ohne Menstruation könnten wir auch keine Kinder kriegen. Darum geht dies beide Geschlechter etwas an.

Nein, denn dies ist wirklich Sache der Frauen. Dies ganz im Gegensatz zu Toilettenpapier.

Mir ist es egal, wenn ich diese Hygieneartikel selber berappen muss.

Ich bin der Meinung, dass das Glas mit den Forderungen zur Gleichstellung langsam überläuft.

«Frauen können es sich nicht aussuchen, ob sie die Regelblutung haben möchten oder nicht», schreibt die SP in ihrer Mitteilung vom Montag. Würden Tampons und Binden durch die öffentliche Hand bereit gestellt, würde dies eine alltägliche aber wenig diskutierte Ungerechtigkeit beseitigen. Dazu schreibt die SP: «Die wiederkehrenden Kosten für Tampons und Binden können ganz schön ins Geld gehen: eine Frau menstruiert während ihres Lebens rund 450-mal. Zudem unterliegen diese Hygieneartikel aktuell noch immer dem höheren Mehrwertsteuersatz von 7,7 Prozent.»

In Schottland sind diese Artikel seit 2018 gratis

SP-Kantonsrätin Melanie Setz Isenegger sagt, wie sie und Mitunterzeichner Hasan Candan auf die Idee gekommen sind: «Ein ähnlicher Vorstoss wurde im Kanton Bern eingereicht und ausserdem wurde diese Thematik auch in anderen Ländern wie etwa in Schottland bereits umgesetzt.» In Schottland gibt es seit 2018 an Schulen und Universitäten kostenlose Tampons und Binden, wie die NZZ berichtete. Setz ist auch der Meinung, dass es sich auf Mädchen positiv auswirken könnte, wenn Binden und Tampons öffentlich vorhanden wären, weil dann das Thema Menstruation und die damit nötigen Hygieneartikel normal würden.

Setz ist sich bewusst, dass die Umsetzung nicht ganz einfach werden dürfte. Denn Tampons und Binden gibt es in verschiedenen Grössen und dies würde bedeuten, dass es eine Auswahl geben müsste: «Die genaue Umsetzung müsste noch konkret angesehen werden.» Würden Binden und Tampons in öffentlichen Einrichtungen angeboten, könnte es aber ein äusserst peinliches Gefühl verhindern. Nämlich jenes, wenn sich die Tage plötzlich unverhofft einstellten und Frau auf die Suche nach dem Hygieneartikel gehen müsse, weil zufällig keiner in der Tasche zu finden sei.