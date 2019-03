Tank-LKW aufgeschlitzt, Fahrer stopft Loch

Am Dienstagnachmittag ist einem Lastwagen mit Treibstofftank in Zug ein enger Kurvenradius zum Verhängnis geworden. Durch den engen Radius und dem Strassengefälle streifte der Treibstofftank den Boden und wurde aufgeschlitzt, teilte die Zuger Polizei mit. In der Folge liefen mehrere hundert Liter Diesel aus. aus.

Chauffeur handelte sofort

Der Lastwagenchauffeur alarmierte sofort die Rettungskräfte und begann selbstständig, das Loch zu stopfen. Der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) gelang es, den ausgelaufenen Treibstoff zu

binden. Dadurch konnte verhindert werden, dass Diesel in die Kanalisation lief.

Die restliche Menge Treibstoff, die sich noch im Tank befand, wurde durch die Feuerwehr abgepumpt. Für die Umwelt bestand keine Gefahr.

(mme)