Dieb entreisst Tasche mit Schmuck für 30'000 Fr

Auf dem Heimweg ist einer 53-jährigen Frau am Dienstagabend im Gebiet Himmelrich an der Ägeristrasse in Baar die Handtasche entrissen worden. Der unbekannte Täter konnte mit der Tasche zu Fuss in die Richtung des Bahnhofs Baar flüchten. Die Zuger Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und führte rund um den Tatort Kontrollen durch.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Wie die Zuger Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, sind die Umstände des Entreissdiebstahls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In der Tasche befand sich Schmuck im Wert von rund 30'000 Franken. Warum die Frau den wertvollen Schmuck bei sich hatte, wird noch abgeklärt.

Unbekannter Täter konnte flüchten

Der unbekannte Täter ist männlich und wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Er hat eine schlanke Statur und ist zwischen 180 bis 185 Zentimeter gross. Er hat dunkle Augen, ein glattrasiertes Gesicht und trug die schwarzen Haare in Richtung Hinterkopf gegelt. Die Hautfarbe des Täters ist unbekannt. Der Mann trug helle Schuhe, eine schwarze Jacke die aus Leder gefertigt sein dürfte und Jeans. Die gestohlene Handtasche ist hellgrau.

Die Zuger Polizei bittet Zeugen oder Personen die Angaben zum Täter machen können, sich zu melden.

(dag)