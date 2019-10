Tausende Rüebli landen auf der Strasse

Zum Unfall gekommen ist es am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in Oberlunkhofen AG, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Ein Gastarbeiter aus Polen (25) fuhr mit einem Traktor von Arni kommend in Richtung Oberlunkhofen. In einer Kurve scherte der Anhänger des Traktors auf die Gegenfahrbahn aus, weil der Fahrer zu schnell unterwegs war.

In diesem Moment kam ein Traktor mit Anhänger entgegen und es kam zu einer Kollision. Der Traktor wurde auf eine Leitplanke gehoben und blieb dort stehen. Die Rüebli, die der Traktor geladen hatte, wurden bei der Kollision auf der ganzen Strasse verteilt. Der Sachschaden beträgt 6000 Franken.

(gwa)