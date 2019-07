Taxivergewaltiger muss sechs Jahre ins Gefängnis

Sieben Jahre Freiheitsstrafe hatte das Luzerner Kriminalgericht einem Pakistani (46) auferlegt, weil der Taxifahrer sich an mehreren Frauen sexuell vergangen hatte. Eine der Frauen, eine 18-jährige australische Austauschstudentin, hatte er vergewaltigt.

Berufsverbot für fünf Jahre

Vor kurzem hatte am Kantonsgericht nun die Berufungsverhandlung stattgefunden. Das Gericht hat am Donnerstag sein Urteil veröffentlicht: Der 46-Jährige wird zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Zudem erhält der Mann ein Berufsverbot: «Dem Beschuldigten wird für die Dauer von 5 Jahren untersagt, in irgendeiner Form Taxifahrten anzubieten oder durchzuführen», heisst es im Urteil.

Verurteilt wurde der Taxifahrer wegen Vergewaltigung, mehrfacher sexueller Nötigung, mehrfacher Entführung und mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung. In zwei Fällen wurde der Taxifahrer vom Vorwurf des sexuellen Nötigung freigesprochen, weshalb das Strafmass tiefer ausfällt als beim Kriminalgericht.

Opfer waren teilweise stark alkoholosiert

Die Austauschschülerin war das letzte Opfer des Mannes. Als er die damals 18-Jährige im März 2016 nach Kriens fuhr, hat er sie in seinem Auto vergewaltigt. Im Mai 2016 wurde der Täter Dank DNA-Spuren von der Polizei überführt.

Der Mann, der ein eigenes Transportunternehmen führte, hatte aber noch weitere Taten begangen, wie sich später herausstellte. Teilweise waren die Opfer stark alkoholisiert, als sie bei ihm ins Taxi stiegen.

Auf dem Weg zu den Zielorten der Frauen machte er teilweise einen Umweg und fasste die Kundinnen an und griff ihnen in den Schritt. Die Frauen waren zwischen 17 und 25 Jahre alt. Zudem ist der Taxifahrer HIV-positiv, was er auch gegenüber seiner Ehefrau verschwiegen hatte.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann ans Bundesgericht weitergezogen werden.

(gwa)