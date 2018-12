Modehaus missachtet Pelzdeklaration weiter

Viel Kritik gabs kürzlich für Kofler wegen des Verkaufs von Echtpelz. Auf Facebook gabs deswegen einen Shitstorm: Nutzer übten harsche Kritik am Luzerner Modehaus. Dies, weil dort ein Bild eines Produktes mit der Kofler-Etikette mit folgendem Inhalt gepostet wurde: «Dieser Pelz kann aus Fallenjagd oder Jagd ohne Fallen oder aus jeder möglichen Haltungsart, insbesondere auch aus Käfighaltung, stammen.»

Nun prangert der Zürcher Tierschutz das Modehaus wegen massiver Deklarationsmängel an. Anfang Dezember habe die Organisation die Kofler-Filiale an der Pilatusstrasse in Luzern besucht. Das Fazit des Tierschutzes: 88 Prozent der Pelzprodukte waren nicht klar deklariert. «Kofler missachtet das Gesetz weiter. Von 26 Artikeln mit Pelz-Besatz waren 23 ohne Tierart und Herkunft deklariert», heisst es weiter. Hinzu komme: «Die drei korrekt deklarierten Pelz-Artikel stammen aus Käfighaltung in China, das für brutalste Tierquälereien und lebendiges Häuten bekannt ist.»

Auf den Produkten sei lediglich deklariert gewesen, dass der verarbeitete Pelz aus Fallenjagd, aus Jagd ohne Fallen oder auch aus jeder mögliche Haltungsart stammen könne – «insbesondere auch aus Käfighaltung. Die Tierschützer kritisieren:



«Dieser Wischi-Waschi-Text verschleiert die grausame Wahrheit.»

Nun soll sich das für den Vollzug der Pelzdeklaration zuständige Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) der Sache annehmen, fordern die Tierschützer. Auf dessen Webseite steht:«Gemäss der Pelzdeklarationsverordnung müssen Herkunft, Tierart und Gewinnungsart bei Pelzen und Pelzprodukten, die in der Schweiz gehandelt werden, deklariert sein.» Je nach Vergehen könne es Bussen geben.

«Wir haben Kofler beim BLV gemeldet und hoffen auf schnelles Eingreifen», sagt Nadja Brodmann von der Tierschutzorganisation. «Die Erfahrung zeigt, dass uneinsichtige Unternehmen erst nach massivem Druck durch öffentliche Kritik, stete Kontrollen oder Androhung von Bussen korrekt deklarieren», sagt sie weiter.

Schon im November 2017 fand der Zürcher Tierschutz in zwei Luzerner Filialen von Kofler bei 25 von 44 Echtpelz-Artikeln keinerlei Deklaration zu Tierart, Herkunft und Gewinnungsart und kritisierte diese Gesetzesverstösse in einer Pressemitteilung sowie im «Kassensturz» im Dezember 2017. Der Konsumentenschutz-Sendung versicherte Kofler damals, umgehend fehlende Deklarationen zu beheben.

Zur mangelhaften Deklaration nahm Kofler gegenüber der SRF-Konsumentensendung «Espresso» von diesem Dienstagmorgen Stellung und schrieb:



«Gemäss unseren Abklärungen zu diesem Thema war uns dies schlichtweg nicht bewusst.»

Matthias Lötscher, Leiter Artenschutz und Drittlandimport beim BLV, zeigte sich gegenüber «Espresso» erstaunt. Dies, weil das Unternehmen diesbezüglich schon in der Kritik gestanden und Besserung versprochen habe. Nun will das Bundesamt beim Modehaus vorstellig werden, heisst es weiter.

Auf Anfrage von 20 Minuten hiess es bei Kofler, dass man mit dem BLV in Kontakt stehe und entsprechende Massnahmen ergreifen werde.

(gwa/dmo)