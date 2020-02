Töff-Fahrer verunfallt tödlich wegen Velo

Ein 59-Jähriger war am Sonntag mit dem Töff um 12.45 Uhr in Richtung Arth SZ unterwegs. Als ein 55-jähriger Fahrradfahrer von links auf die Strasse fuhr, verlor der Motorradfahrer die Beherrschung über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle

verstarb. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt.

Aufgrund des Unfalls musste die Luzernerstrasse zwischen Arth und Immensee bis um 17.30 Uhr gesperrt werden. Hierfür wurde die Feuerwehr der Gemeinde Arth aufgeboten. Nebst der Kantonspolizei Schwyz standen auch der Rettungsdienst und ein Rettungshelikopter im Einsatz.

(leg)