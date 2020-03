Töfffahrer (29) prallt frontal in Mauer und stirbt

Gegen 20.30 Uhr ist am Samstagabend ein 29-jähriger Töfffahrer in Kerns OW tödlich verunglückt. Der Fahrer war unterwegs auf der Stanserstrasse in Richtung Kerns, als er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Töff verlor, wie die Kantonspolizei Obwalden am Sonntag mitteilte.

Der 29-Jährige, der im Kanton Obwalden wohnhaft war, prallte frontal in eine Hausmauer. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch auf der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden untersucht die Unfallursache, heisst es weiter.

(gwa)