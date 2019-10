Töfffahrer bei Selbstunfall schwer verletzt

Wie die Zuger Stafverfolgungsbehörden mitteilten, hat der 55-jährige Töfffahrer nach der Lorzentobelbrücke in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und ist gestürzt.

Zentralschweiz-Push



Der Selbstunfall ereignete sich am Samstag kurz vor Mittag in Fahrtrichtung Baar/Zug. Der Verunfallte musste mit erheblichen Verletzungen mit der Ambulanz in ein ausserkantonales Spital überführt werden.

Warum der Selbstunfall passierte ist noch Gegenstand von Untersuchungen, wie am Samstag weiter mitgeteilt wurde.

(dag)