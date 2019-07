Töfffahrer rast ausserorts mit 173 km/h

Der 29-jährige Deutsche war am Dienstag in Hildisrieden LU mit 173 km/h statt der erlaubten 80 Stundenkilometer unterwegs, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann war auf der Aarauerstrasse bei einer Geschwindigkeitskontrolle erwischt worden.

Noch am selben Tag konnte der Temposünder ermittelt und festgenommen werden, heisst es weiter. Der Töff wurde sichergestellt und der Fahrausweis des 29-Jährigen gesperrt. Zwischenzeitlich wurde der Mann wieder entlassen. Er wird angezeigt.

(gwa)