Toter (56) auf öffentlichem WC gefunden

Am Sonntagmorgen, kurz vor 9:30 Uhr, ging bei der Polizei Zug die Meldung ein, dass in einem öffentlichen WC an der Industriestrasse in Zug eine leblose Person liege.

Der ebenfalls sofort ausgerückte Rettungsdienst Zug konnte nur noch den Tod des 56-jährigen Mannes feststellen. Die Untersuchungen zur Todesursache laufen und der Leichnam wurde dafür ins Institut für Rechtsmedizin nach Zürich überführt.

Die Polizei bittet bei der Klärung um Mithilfe. Zeugen können sich bei der Einsatzleitzentrale (T 041 728 41 41) melden.

(20 Minuten)