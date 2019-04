Trächtige Kuh fällt in Güllenloch

Der Vorfall ereignete sich am Montag kurz nach 14 Uhr auf einem Bauernhof in Meierskappel. Eine trächtige Kuh ist am frühen Nachmittag in ein Güllenloch gefallen, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Feuerwehr Meierskappel und die Stützpunktfeuerwehr Zug haben das Tier gesichert und mit einem Kran aus dem Loch gehoben. Gemäss Tierarzt geht es der Kuh und auch dem Kalb soweit gut.

(tst)