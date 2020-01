3 Überschallknalle wegen WEF-Training

«Was wurde in Emmen gerade gesprengt, bis die Häuser wackeln?»: Die drei Knalle, die dieser Leser in Emmen LU hörte, waren gewaltig. Mit ihm erschraken zehntausende Menschen in der Innerschweiz; in der Stadt Luzern zum Beispiel zitterten die Scheiben der Schaufenster, Büroangestellte schreckten aus ihren Stühlen hoch.

Der Grund: Zwei F/A-18-Hornets der Schweizer Luftwaffe flogen mit Überschallgeschwindigkeit über die Zentralschweiz. Laut Informationen der Luftwaffe starteten die Jets in Payerne VD. Grund der Überschallflüge sind laut Armeesprecher Daniel Reist Trainingsflüge: «Die Schweizer Luftwaffe trainiert derzeit für das WEF», sagt er.

(mme)