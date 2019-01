Defekt an Kabel lässt Treibhaus niederbrennen

Kurz vor 18 Uhr am Samstag wurde das Feuer der Luzerner Polizei gemeldet: An der Obernauerstrasse in Obernau waren ein Treibhaus und eine angrenzende Scheune in Brand geraten.



Die Feuerwehren aus Kriens und der Stadt Luzern konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Das Treibhaus brannte jedoch komplett nieder und auch die Scheune nebenan wurde beschädigt.

Laut den Branddetektiven der Luzerner Polizei brach das Feuer wegen eines technischen Defekts am Stecker eines Verlängerungskabels aus.

(gwa)