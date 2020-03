Trotz Verbot waren 4000 Wintersportler am Berg

An einer Pressekonferenz hat der Bundesrat verschärfte Massnahmen wegen des neuartigen Coronavirus bekanntgegeben. Dazu gehörte auch die Schliessung von Skigebieten. Trotzdem konnte man am Samstag dort Skifahren: Der Titlis war als eines von wenigen Skigebieten geöffnet, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Bundesrat Berset habe dies als illegal bezeichnet.

Rund 4000 Skifahrer seien an diesem Tag im Gebiet unterwegs gewesen. Das seien etwa 25 Prozent weniger Wintersportler als an einem normalen Wochenende. «Das war eine schwierige Situation, der Bund hat unklar kommuniziert», sagt der CEO der Titlisbahnen Norbert Patt zur «LZ».

Keine Angst vor Busse

In der Verordnung des Bundesrats habe es geheissen, dass ein Skibetrieb möglich sei. So sei ein Skigebiet keine Veranstaltung. Skigebiete würden als Verkehrsbetriebe gelten und seien dem Bundesamt für Verkehr unterstellt. «Wir haben uns an die Verordnung gehalten, Bundesrat Berset hat dann aber etwas anderes gesagt, nämlich, dass auch der Skibetrieb eingestellt werden muss», so Patt.

Angst vor einer Busse habe man beim Skigebiet deswegen nicht. «Aus unserer Sicht war die Verordnung klar, wir haben sie nicht verletzt. Inzwischen wurde sie präzisiert, so dass nun für alle Klarheit herrscht.» Zudem sei die Bevölkerung nicht gefährdet worden, da bei einem Skibetrieb social distancing gegeben sei.

(gwa)