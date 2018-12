«Turm-Prinzessin» aus Wildpark gestohlen

Aus dem Tierpark Goldau wurde die «Turm-Prinzessin», eine Statue aus Bronze, entwendet. Darüber informierte die Parkleitung am Donnerstag. Die Prinzessin sei als Beschützerin und Schutzengel im zweitobersten Stockwerk des Turms gestanden. Sie war eigens für den Park angefertigt worden.

Nun hat eine unbekannte Person die Figur entwendet. «Wir sind überrascht, schockiert und traurig, dass jemand unsere Prinzessin gestohlen hat, einfach unglaublich», sagt Joe Michel, Leiter Bau und Infrastruktur im Natur- und Tierpark Goldau. Wann genau die Statue verschwunden ist, ist unklar.

Figur wurde abgeschraubt

Eigentlich hatte eine Gewinde-Stange die Prinzessin an einer nur schwer erreichbaren Stelle festgehalten. Der Dieb muss also in die Höhe geklettert sein und die Figur abgeschraubt haben.

Der Park ruft nun die Bevölkerung auf, nach dem Verbleib der Prinzessin zu suchen. Wer Hinweise habe oder die Prinzessin gar zurück bringe, erhalten als Dank eine Jahreskarte vom Natur- und Tierpark Goldau.

(doz)