Neulenkerin (20) fährt ungebremst in Hausmauer

Eine 20-jährige Neulenkerin hat am Samstagmorgen ihr Auto beim Einbiegen in Oberwil bei Zug zu heftig beschleunigt. Darum prallte sie in einen wartenden Lieferwagen und schob diesen zur Seite. Zum Schluss landete sie ungebremst in der Fassade eines Hauses.

Der Lieferwagenlenker musste zu Abklärungen ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei mitteilte. Am Wagen der Neulenkerin entstand Totalschaden, sie selbst blieb unverletzt.

Die Schadenhöhe am Lieferwagen und am Einfamilienhaus war am Samstagnachmittag unbekannt. Die 20-Jährige, die ihren Fahrausweis seit einem halben Jahr besitzt, musste ihn wieder abgeben.

(gwa)