Offroad-Vandalen pflügen Rasenfeld grossflächig um

Grossflächig und mit mehreren Kurven sind Vandalen in Menzingen über ein Rasenfeld gefahren und haben grosse Schäden hinterlassen. Die Offroad-Vandalen kamen wohl in der Dunkelheit: In der Nacht auf Samstag zwischen 18 Uhr und 6 Uhr sind sie mit unbekannten einem Fahrzeug über das Schulhausareal Schützenmatt/Ochsenmatt in Menzingen über den Rasen gedriftet.

Mit der illegalen Fahrt haben die Unbekannten den Rasen zerstört, da im Boden tiefe Spurrillen hinterlassen wurden, teilte die Zuger Polizei am Dienstag mit. Der Sachschaden beläuft sich auf einige Tausend Franken, wie die Zuger Polizei weiter mitteilte.

Zeugenaufruf

Der Hinweis auf den mutwillig zerstörten Rasen kam bei der Polizei erst am Samstagmorgen ein. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, um die Täterschaft zu ermitteln: Wer zwischen Freitagabend und Samstagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, Angaben zur Täterschaft oder zu verdächtigen Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich bei der Zuger Polizei unter 041 728 43 69 zu melden. «Jeder Hinweis ist wichtig und kann für uns ein Puzzleteil sein, um zum Ermittlungserfolg zu kommen», sagt Polizeisprecher Frank Kleiner. Auch sei es wichtig, in solchen Fällen jeweils sofort die Polizei zu rufen.

(mik)