Ist all dieses Gras für den Eigenkonsum?

Wegen Hinweisen und polizeilichen Ermittlungen habe sich der Verdacht ergeben, dass in Gurtnellen Hanf angebaut wird, teilte die Kantonspolizei Uri am Montag mit. Deshalb habe man am 12. November in den Räumlichkeiten der verdächtigen Personen eine Hausdurchsuchung durchgeführt.



Dies mit Erfolg: Zwei Kilogramm Marihuana, wenige Gramm Haschisch und weitere Betäubungsmittel stellten die Polizisten sicher. Die Ermittlungen führten die Kapo zu zwei Schweizern (19 und 21). Die beiden Männer waren bei Einvernahmen geständig: Sie hätten die Pflanzen für den Eigenkonsum angebaut, gaben sie an. Sie müssen sich nun vor der Urner Staatsanwaltschaft verantworten.

(gwa)