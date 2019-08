Mann wird von Bus erfasst und stirbt

An der Baselstrasse in der Nähe vom Kasernenplatz in Luzern kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall. Wie ein Leser-Reporter sagt, konnte er von seiner Terrasse aus zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort beobachten.



Bei der Kantonspolizei Luzern bestätigt man den Einsatz. Laut Sprecher Christian Bertschi ist bei dem Unfall vermutlich ein Fussgänger unter einen Bus der Verkehrsbetriebe Luzern geraten und verstorben. Dabei handelt es sich um einen 68-jährigen Mann.

(mon)