VBL soll Subventionen eingesackt haben

Am Freitag wurde bekannt, dass die BLS sowie die SBB zu viel Geld vom Bund bezogen haben. Nun müssen sie diese Subventions-Gelder zurückzahlen. Die BLS muss 43,6 Millionen Franken zurückgeben, die SBB 7,4 Millionen Franken.

Nun soll auch die VBL ins Visier geraten sein, wie der Blick berichtet. Auch sie soll uf Kosten der Steuerzahler zu viel Geld abgezwackt haben. Deshalb müsse die VBL über 16 Millionen an den Verkehrsverbund Luzern (VVL) zurückzahlen.

Im Unterschied zur BLS und der SBB versuchte die VBL dies jedoch im Stillen zu tun, wie es im Bericht heisst. Erst nach Recherchen sei der Fall öffentlich kommuniziert worden. Dies, obwohl die Rückerstattung bereits am 24. Januar 2020 in einem Gespräch der VBL mit der VVL beschlossen worden sei, wie «Blick» schreibt.

Nach Recherchen gemeinsam öffentlich gemacht

Nun haben die VBL und die VVL in einer gemeinsamen Medienmitteilung bekannt gegeben, dass man «die Höhe der bezahlten Abgeltungen gemeinsam überprüfen» werde. Dabei wird der Fokus auf die Abgeltungen gesetzt, welche die VBL in den Jahren 2010 bis 2017 erhalten hat, schreiben VVL und VBL weiter. So versuche man, möglichst rasch eine Lösung zu erarbeiten.

Wie der «Blick» weiter schreibt, soll die VBL auch ihre Holdingstruktur aufgeben, wie der Verbundrat der VVL verlange. Dies erinnere an den Postauto-Skandal, bei der die Post-Tochter eine neue Holdingstruktur namens Impresa einführte, um dort «die unerlaubten Gewinne im subventionierten Personenverkehr besser verstecken zu können». Rund 200 Millionen musste der gelbe Riese damals zurückerstatten.

SP verlangt eine Aufklärung des Skandals

Wie zentralplus berichtete, wollte Sämi Deubelbeiss, Mediensprecher der VBL, die Summe von 16 Millionen Franken weder bestätigen noch dementieren. Weder VBL-Direktor Norbert Schmassmann noch Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler waren am Freitag für eine Stellungnahme verfügbar, wie Zentralplus schreibt.

Die SP schreibt in einer dringlichen Interpellation, dass im Stadtrat ein Mitglied des Verwaltungsrates vertreten sei. Bis Mitte Mai 2015 sei dies Manuela Jost gewesen, seither Martin Merki. Weiter schreibt die SP: «Es scheint wenig wahrscheinlich, dass nicht mindestens diese Personen von den Vorkommnissen, respektive dem anschliessenden Vertuschungsversuch Kenntnis hatten.» Nun fordert die SP eine Aufklärung des Skandals. Kantonsrat David Roth habe deshalb einen neuen Vorstoss lanciert, schreibt zentralplus.

(jab)