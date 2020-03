VBL zockten 16 Millionen an Steuergeldern ab

Die Vorwürfe gibt es seit letzter Woche, nun hat sich der Bund mit einem Machtwort eingeschaltet: Nach dem Postauto-Skandal wird auch Luzern von einem Subventionsskandal erschüttert: Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) sollen unrechtmässig 16 Millionen Franken an Subventionen einkassiert haben. Die VBL Holding habe das Subventionsgesetz gebrochen, sagt Andreas Windlinger, Sprecher des Bundesamtes für Verkehr (BAV), zur «Luzerner Zeitung».

Gegenüber der Zeitung erklärt das BAV, wie das funktionierte: Den Betrieb der VBL-Buslinien übernimmt eine Tochtergesellschaft der VBL-Holding. Die Tochtergesellschaft habe aber weder Chauffeure noch Busse. Sie muss diese von der VBL Holding beziehen. Und dafür soll die Muttergesellschaft gemäss Windlinger zu viel Geld verlangt haben.

Modell vergleichbar mit jenem bei Postauto-Skandal

So habe die VBL-Holding neben Kosten für Personal und Fahrzeuge auch noch Zinsen verlangt. Auf diese Weise habe die VBL Gewinne im subventionierten Personenverkehr erzielt – dabei soll es sich um einen Betrag von 16 Millionen Franken handeln. Der grösste Geldgeber der VBL, der Verkehrsverbund Luzern (VVL), will das Geld nun zurück.

Wie die «LZ» weiter schreibt, sei dieses Holding-Modell, mit dem unrechtmässig Geld einkassiert worden sein soll, vergleichbar mit jenem Modell beim Postauto-Skandal. Denn: Bei Postauto wurden mit dem Holding-Modell Gewinne versteckt. Nachdem dies ans Licht kam, wurde diese Struktur wieder rückgängig gemacht.

Zinsen im Subventionsgesetz nicht vorgesehen

Zinsen hätte die VBL keine verlangen dürfen: «Gemäss Subventionsgesetz sind in subventionierten Bereichen nur Aufwendungen anrechenbar, die tatsächlich entstanden und für die zweckmässige Erfüllung der Aufgabe unbedingt erforderlich sind», sagt Windlinger.

Noch am Montag hatte VBL Verwaltungsratspräsidentin und CVP-Kantonsrätin Yvonne Hunkeler an einer Pressekonferenz gesagt, dass das BAV diese Praxis abgesegnet hätte. Dem widerspricht Windlinger: Weder das BAV noch der VVL hätten wegen der Holding-Struktur Einsicht in die Geldflüsse innerhalb der VBL gehabt. Sowohl BAV als auch VVL hätten lediglich Zahlen der Tochtergesellschaft erhalten. Die Zahlen der Holding habe man nie erhalten.

VBL verlangt Aussprache

«Wir durften nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass die mit der Holding-Struktur verbundene Verrechnungspraxis rechtens war», sagt VBL-Direktor und CVP-Kantonsrat Norbert Schmassmann zur «LZ». 2012 sei die VBL vom BAV einer Prüfung unterzogen worden. Diese Prüfung habe der VVL verlangt, weil er mit der Holding-Struktur, die seit 2010 existiert, nicht glücklich gewesens sei.

«Durch diese Prüfung war die Verrechnung solcher Zinsen allen Beteiligten im Grundsatz bekannt», so der Direktor. Deshalb habe man diese Praxis auch bis Ende 2017 angewandt. Nach dem Postauto-Skandal wurde dies 2018 geändert und keine Zinsen wurden mehr verlangt.

Erhebung von Zinsen rechtswidrig

Schmassmann will jetzt eine Aussprache: «Leider ist das BAV bisher nicht direkt auf die VBL zugekommen. Wir haben deshalb Kontakt aufgenommen und eine Aussprache verlangt. Die Aussagen erstaunen uns. Wir werden sie direkt mit dem BAV besprechen.»

Trotzdem: Laut BAV war die Erhebung der Zinsen zuvor schon rechtswidrig. «Der entsprechende Artikel 14 des Subventionsgesetzes galt auch schon in der Periode 2010 bis 2017», sagt Windlinger. Für das BAV ist deshalb klar: Die VBL hat 16 Millionen Franken unrechtmässig einkassiert. Diese müsse sie nun zurückzahlen.

