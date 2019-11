Velodieb klaute 80 Velos und kaufte Drogen

Insgesamt 80 Velos hat der Mann in der Stadt Luzern zwischen 2012 und 2014 geklaut. Er schnitt die Schlösser mit einem Werkzeug auf und verkaufte die gestohlenen Velos weiter.

Wie «Zentralplus» berichtet, hat seine Beute einen Wert von mindestens 96'000 Franken. Wie der Dieb aber selber von sich aus zugab, verkaufte er die Velos für 10'000 Franken. Mit dem Geld bezahlte der heute 34-Jährige seine Drogen. Wer ihm die Velos abkaufte, sei der Polizei nicht bekannt.

Drei Jahre später festgenommen

Bereits Mitte 2014 kam die Polizei dem Mann auf die Spur, worauf dieser ins Ausland floh. In der Folge wurde er zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Erst drei Jahre später, im Jahr 2017, konnte der Täter am Grenzübergang in Chiasso TI festgenommen werden.

Nach einem Tag in Untersuchungshaft gestand der Mann die Taten und trat freiwillig eine Therapie an. Nun wurde der Velodieb vom Luzerner Kriminalgericht verurteilt. Auch bekam er eine stationäre Therapie angeordnet. Falls er diese erfolgreich absolviert, muss der bereits mehrfach vorbestrafte Mann eine Freiheitsstrafe von 22 Monaten nicht antreten.

Bezahlen muss der Velodieb aber eine Busse von 500 Franken. Zusätzlich schuldet er einer Velobesitzerin 800 Franken Schadenersatz und muss die Gerichtskosten von 800 Franken tragen.

(jab)