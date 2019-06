Velofahrer (25) nach Sturz in Lebensgefahr

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend kurz nach 22.45 Uhr. Ein 25-jähriger Velofahrer fuhr auf dem Chamer Fussweg von Cham kommend in Richtung Zug, wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilte. Auf der Höhe Strandbad prallte der Velofahrer mit einem entgegenkommenden Fussgänger zusammen.

Durch den Zusammenstoss stürzten beide zu Boden. Der Velofahrer musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital überführt werden. Er war ohne Licht und ohne Helm unterwegs. Der 31-jährige Fussgänger blieb unverletzt.

