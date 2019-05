Velofahrer (59) stirbt bei Bergfahrt

Zum Unfall gekommen war es am Dienstag um 17.15 Uhr auf der Klausenstrasse in Linthal, wie die Kantonspolizei Glarus am Mittwoch mitteilte. Passiert war der Vorfall beim sogenannten Bergli.

Der 59-jährige Velofahrer stürzte ohne Dritteinwirkung und aus noch ungeklärten Gründen mit dem Velo bei der Bergfahrt. Danach blieb er regungslos liegen, heisst es weiter.

Die alarmierte Rega konnte trotz Reanimationsversuchen nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Unfallhergang und die Todesursache werden untersucht.

(gwa)