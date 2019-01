Velofahrerin bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag in Oberwil bei Zug. Eine 21-jährige Neulenkerin wollte von der Widenstrasse kommend links in den Mülimattweg einbiegen.



Dabei übersah sie eine 59-jährige Velofahrerin, die entgegenkommend auf der Widenstrasse unterwegs war. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten, wurde die Velofahrerin beim Unfall «erheblich» verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert.



